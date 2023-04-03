Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1910
Рождение ребёнка
16.11.1910
Сын: Куприянов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Куприянов Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.07.1912
Сын: Куприянов Иван Александрович
Отец ребёнка: Куприянов Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.02.1915
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Куприянов Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.11.1917
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Куприянов Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприянов Петр Александрович
Отец ребёнка: Куприянов Александр Афанасьевич
Смерть
Неизвестно