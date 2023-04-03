Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1910

Муж: Куприянов Александр Афанасьевич

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Куприянов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Куприянов Александр Афанасьевич

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Куприянов Иван Александрович

Отец ребёнка: Куприянов Александр Афанасьевич

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1915

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Куприянов Александр Афанасьевич

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1917

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Куприянов Александр Афанасьевич

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприянов Петр Александрович

Отец ребёнка: Куприянов Александр Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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