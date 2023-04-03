Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Яковлевна

Агафья Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Агрипина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Куприянович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Куприянович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Акулина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Куприянович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Куприянович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Куприянов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Куприянович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1890

Сын: Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Куприянович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1894

Сын: Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Куприянович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Куприянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close