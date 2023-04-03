Агафья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Агрипина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Куприянович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Куприянович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Акулина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Куприянович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Куприянович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Куприянов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Куприянович
Рождение ребёнка
17.01.1890
Сын: Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Куприянович
Рождение ребёнка
14.01.1894
Сын: Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Куприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Куприянович
Смерть
Неизвестно