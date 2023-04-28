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Афанасий Куприянович

Место рождения

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

11.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Куприян Павлович

Мать: Ирина Григорьевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Агрипина Афанасьевна

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Акулина Афанасьевна

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Куприянов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1890

Сын: Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1894

Сын: Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: Агафья Яковлевна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Яковлевна

Смерть
11.08.1909
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