Афанасий Куприянович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти11.08.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Куприян Павлович
Мать: Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Агрипина Афанасьевна
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Акулина Афанасьевна
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Куприянов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
17.01.1890
Сын: Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
14.01.1894
Сын: Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Яковлевна
Смерть
11.08.1909