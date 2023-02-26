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Демид Петров

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1795

Сын: Пётр Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1800

Дочь: Евдокия Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1800

Дочь: Агафия Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ксения Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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