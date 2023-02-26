Ксения Демидова
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смерти14.12.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Демид Петров
Мать: Евдокия Лаврентиева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Архипова
Отец ребёнка: Архип Андреев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мартин Архипов
Отец ребёнка: Архип Андреев
Рождение ребёнка
12.10.1840
Сын: Карп (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1843
Дочь: Параскева (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1847
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая
Смерть
14.12.1847
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.