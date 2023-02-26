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Ксения Демидова

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

14.12.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Демид Петров

Мать: Евдокия Лаврентиева

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Архипова

Отец ребёнка: Архип Андреев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мартин Архипов

Отец ребёнка: Архип Андреев

Рождение ребёнка
12.10.1840

Сын: Карп (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1843

Дочь: Параскева (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1847

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
дворовая
Смерть
14.12.1847
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
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