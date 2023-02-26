Евдокия Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1795
Сын: Пётр Демидов
Отец ребёнка: Демид Петров
д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1800
Дочь: Евдокия Демидова
Отец ребёнка: Демид Петров
д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1800
Дочь: Агафия Демидова
Отец ребёнка: Демид Петров
д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ксения Демидова
Отец ребёнка: Демид Петров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно