Анемподист Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Стефан Стефанов
Мать: Екатерина Михайлова
Анемподист Стефанович (1770 — ?) Родился в семье священника села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Стефана Стефановича. Служил дьячком в том же селе. С 1809 года — дьякон села Воскресенского ... Показать все
Бракосочетание
09.01.1791
Жена: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
01.08.1798
Дочь: Евдокия Анемподистова
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Анемподистов
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Александра Анемподистова
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1809
Сын: Смирнов Михаил Анемподистов
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Анемподистов
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Доброхотова Феоктиста Анемподистова
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно