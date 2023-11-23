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Анемподист Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Стефан Стефанов

Мать: Екатерина Михайлова

Анемподист Стефанович (1770 — ?) Родился в семье священника села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Стефана Стефановича. Служил дьячком в том же селе. С 1809 года — дьякон села Воскресенского ... Показать все
Бракосочетание
09.01.1791

Жена: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
01.08.1798

Дочь: Евдокия Анемподистова

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Анемподистов

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Александра Анемподистова

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Смирнов Михаил Анемподистов

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Анемподистов

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Доброхотова Феоктиста Анемподистова

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно

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