Стефан Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Стефанов

Стефан Стефанов

Место рождения

село Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда

Дата рождения

1746

Дата смерти

30.04.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Стефан Стефанович (1746 — 1810) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Стефана Даниловича. Служил пономарем в том же селе. В 1774 году рукоположен во священника к церкви с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Аполлинария Стефанова

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Анемподист Стефанов

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова

Анемподист Стефанович (1770 — ?) Родился в семье священника села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Стефана Стефановича. Служил дьячком в том же селе. С 1809 года — дьякон села Воскресенского ... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Сын: Александр Стефанов

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова

Работа или профессия
До 1774
Служил пономарем
Работа или профессия
1774
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
1776

Сын: Аполлон Стефанов

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Василий Стефанов

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова

Смерть
30.04.1810

Мы используем куки для улучшения работы сайта.