Стефан Стефанов
Место рождениясело Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда
Дата рождения1746
Дата смерти30.04.1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Стефан Стефанович (1746 — 1810) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Стефана Даниловича. Служил пономарем в том же селе. В 1774 году рукоположен во священника к церкви с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Аполлинария Стефанова
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Анемподист Стефанов
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова
Анемподист Стефанович (1770 — ?) Родился в семье священника села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Стефана Стефановича. Служил дьячком в том же селе. С 1809 года — дьякон села Воскресенского ... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Сын: Александр Стефанов
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова
Работа или профессия
До 1774
Служил пономарем
Работа или профессия
1774
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
1776
Сын: Аполлон Стефанов
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Василий Стефанов
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова
Смерть
30.04.1810