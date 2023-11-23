Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Михайлова

Екатерина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Михаил Иванов

Мать: Прасковья Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Стефанов

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Аполлинария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Анемподист Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Анемподист Стефанович (1770 — ?) Родился в семье священника села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Стефана Стефановича. Служил дьячком в том же селе. С 1809 года — дьякон села Воскресенского ... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Сын: Александр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Аполлон Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.