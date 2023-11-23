Екатерина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Михаил Иванов
Мать: Прасковья Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Аполлинария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Анемподист Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Анемподист Стефанович (1770 — ?) Родился в семье священника села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Стефана Стефановича. Служил дьячком в том же селе. С 1809 года — дьякон села Воскресенского ... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Сын: Александр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Аполлон Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Василий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Смерть
Неизвестно