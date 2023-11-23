Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Василий Яковлев
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
09.01.1791
Муж: Анемподист Стефанов
Рождение ребёнка
01.08.1798
Дочь: Евдокия Анемподистова
Отец ребёнка: Анемподист Стефанов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Анемподистов
Отец ребёнка: Анемподист Стефанов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Александра Анемподистова
Отец ребёнка: Анемподист Стефанов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Смирнов Михаил Анемподистов
Отец ребёнка: Анемподист Стефанов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Анемподистов
Отец ребёнка: Анемподист Стефанов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Доброхотова Феоктиста Анемподистова
Отец ребёнка: Анемподист Стефанов
Смерть
Неизвестно