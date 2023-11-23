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Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Василий Яковлев

Мать: Екатерина Иванова

Бракосочетание
09.01.1791

Муж: Анемподист Стефанов

Рождение ребёнка
01.08.1798

Дочь: Евдокия Анемподистова

Отец ребёнка: Анемподист Стефанов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Анемподистов

Отец ребёнка: Анемподист Стефанов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Александра Анемподистова

Отец ребёнка: Анемподист Стефанов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Смирнов Михаил Анемподистов

Отец ребёнка: Анемподист Стефанов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Анемподистов

Отец ребёнка: Анемподист Стефанов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Доброхотова Феоктиста Анемподистова

Отец ребёнка: Анемподист Стефанов

Смерть
Неизвестно

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