Василий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Василий Яковлевич (1747 — 1809) Родился в семье дьякона села Воскресенского на Сонохте Романов-Борисоглебского уезда Якова Изосимовича. Служил дьяконом в том же селе. Умер в сентябре 1809 года. Жена е... Показать все
Бракосочетание
06.10.1763

Жена: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Смерть
1809

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