Василий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Василий Яковлевич (1747 — 1809) Родился в семье дьякона села Воскресенского на Сонохте Романов-Борисоглебского уезда Якова Изосимовича. Служил дьяконом в том же селе. Умер в сентябре 1809 года. Жена е... Показать все
Бракосочетание
06.10.1763
Жена: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
1809