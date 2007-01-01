Семенова (Грязева) Анна Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Грязева) Анна Еремеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1918

Дата смерти

?.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918

Отец: Грязев Еремей Федорович

Мать: Грязева Анна Петровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Семенов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Семенов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
23.03.1940

Дочь: Довольнова Антонида Павловна

Отец ребёнка: Семенов Павел Алексеевич

Анциферово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Семенова Нина Павловна

Отец ребёнка: Семенов Павел Алексеевич

Смерть
?.01.2007
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