Семенова (Грязева) Анна Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1918
Дата смерти?.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918
Отец: Грязев Еремей Федорович
Мать: Грязева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Семенов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Семенов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
23.03.1940
Дочь: Довольнова Антонида Павловна
Отец ребёнка: Семенов Павел Алексеевич
Анциферово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Семенова Нина Павловна
Отец ребёнка: Семенов Павел Алексеевич
Смерть
?.01.2007