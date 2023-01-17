Семенов Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1917
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1917
Отец: Семенов Алексей
Мать: Семенова Устинья
Рождение ребёнка
1938
Сын: Семенов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Семенова Анна Еремеевна
Рождение ребёнка
23.03.1940
Дочь: Довольнова Антонида Павловна
Мать ребёнка: Семенова Анна Еремеевна
Анциферово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Семенова Нина Павловна
Мать ребёнка: Семенова Анна Еремеевна
Смерть
1991