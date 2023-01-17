Семенов Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Павел Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1917

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1917

Отец: Семенов Алексей

Мать: Семенова Устинья

Рождение ребёнка
1938

Сын: Семенов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Семенова Анна Еремеевна

Рождение ребёнка
23.03.1940

Дочь: Довольнова Антонида Павловна

Мать ребёнка: Семенова Анна Еремеевна

Анциферово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Семенова Нина Павловна

Мать ребёнка: Семенова Анна Еремеевна

Смерть
1991
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