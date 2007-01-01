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Семенова Нина Павловна
Семенова Нина Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Семенов Павел Алексеевич
1917 г.р.
Мать
Семенова (Грязева) Анна Еремеевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Семенов Павел Алексеевич
Мать:
Семенова Анна Еремеевна
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