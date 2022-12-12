Довольнова (Семенова) Антонида Павловна
Место рождения
Дата рождения23.03.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1940
Отец: Семенов Павел Алексеевич
Мать: Семенова Анна Еремеевна
Рождение ребёнка
29.02.1964
Сын: Довольнов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Довольнов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
14.11.1973
Сын: Довольнов Вадим Михайлович
Отец ребёнка: Довольнов Михаил Михайлович