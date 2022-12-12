Довольнова (Семенова) Антонида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довольнова (Семенова) Антонида Павловна

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Место рождения

Анциферово, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

23.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1940

Отец: Семенов Павел Алексеевич

Мать: Семенова Анна Еремеевна

Анциферово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
29.02.1964

Сын: Довольнов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Довольнов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
14.11.1973

Сын: Довольнов Вадим Михайлович

Отец ребёнка: Довольнов Михаил Михайлович

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