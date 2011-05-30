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Довольнов Вадим Михайлович
Довольнов Вадим Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.1973
Пол
Мужской
Отец
Довольнов Михаил (Руфим) Михайлович
1934 г.р.
Мать
Довольнова (Семенова) Антонида Павловна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1973
Отец:
Довольнов Михаил Михайлович
Мать:
Довольнова Антонида Павловна
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