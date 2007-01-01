Грязева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Грязева Аграфена Еремеевна
Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович
Рождение ребёнка
16.02.1918
Дочь: Семенова Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Грязева Мария Еремеевна
Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович
Смерть
1946