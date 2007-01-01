Грязева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязева Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Грязев Антон Еремеевич

Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Грязева Аграфена Еремеевна

Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Грязев Еремей Еремеевич

Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович

Рождение ребёнка
16.02.1918

Дочь: Семенова Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Грязев Егор Еремеевич

Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Грязева Мария Еремеевна

Отец ребёнка: Грязев Еремей Федорович

Смерть
1946
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