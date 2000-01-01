Грязева Аграфена Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязева Аграфена Еремеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Не указана

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Грязев Еремей Федорович

Мать: Грязева Анна Петровна

Смерть
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