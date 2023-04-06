Целищев Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1720 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.
Отец: Целищев Иван Савин
Мать: - Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Мать ребёнка: Чарушникова Агафья Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Сын: Целищев Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Чарушникова Агафья Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Дочь: Целищева Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Чарушникова Агафья Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Мать ребёнка: Чарушникова Агафья Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Сын: Целищев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Чарушникова Агафья Трофимовна
Смерть
Неизвестно