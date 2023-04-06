Целищев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелищев Василий Иванович

Целищев Василий Иванович

avatar

Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1720 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1674 г.р.

Мать

Вычислено 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.

Отец: Целищев Иван Савин

Мать: - Ирина Григорьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Целищев Семён Васильевич

Мать ребёнка: Чарушникова Агафья Трофимовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Целищев Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Чарушникова Агафья Трофимовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Дочь: Целищева Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Чарушникова Агафья Трофимовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Целищев Денис Васильевич

Мать ребёнка: Чарушникова Агафья Трофимовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Целищев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Чарушникова Агафья Трофимовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close