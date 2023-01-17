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- Ирина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1710 г.р.
Вычислено 1720 г.р.
Вычислено 1723 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.

Отец: - Григорий -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Дочь: Целищева Офимья Ивановна

Отец ребёнка: Целищев Иван Савин

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Целищев Василий Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван Савин

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Сын: Целищев Лука Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван Савин

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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