- Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.
Отец: - Григорий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Дочь: Целищева Офимья Ивановна
Отец ребёнка: Целищев Иван Савин
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Савин
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Савин
Смерть
Неизвестно