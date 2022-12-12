Целищев Лука Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Целищев Иван Савин
Мать: - Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Дочь: Целищева Гликерия Лукинична
Мать ребёнка: - Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Сын: Целищев Демид Лукич
Мать ребёнка: - Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно