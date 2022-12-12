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Целищев Лука Иванович

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1674 г.р.

Мать

Вычислено 1680 г.р.

Дети

Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1741 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Целищев Иван Савин

Мать: - Ирина Григорьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Дочь: Целищева Гликерия Лукинична

Мать ребёнка: - Анна Ивановна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Целищев Демид Лукич

Мать ребёнка: - Анна Ивановна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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