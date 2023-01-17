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Целищев Алексей Васильевич

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

Около 1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1720 г.р.

Мать

Вычислено 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: Целищев Василий Иванович

Мать: Чарушникова Агафья Трофимовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Дочь: Целищева Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: - Татьяна Леонтьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Сын: Целищев Илья Алексеевич

Мать ребёнка: - Татьяна Леонтьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: Целищев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: - Татьяна Леонтьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Целищев Панкрат Алексеевич

Мать ребёнка: - Татьяна Леонтьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Целищев Спиридон Алексеевич

Мать ребёнка: - Татьяна Леонтьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1820 ст.
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