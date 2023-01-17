Целищев Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиОколо 1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Дочь: Целищева Настасья Алексеевна
Мать ребёнка: - Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Мать ребёнка: - Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Мать ребёнка: - Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Сын: Целищев Панкрат Алексеевич
Мать ребёнка: - Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Сын: Целищев Спиридон Алексеевич
Мать ребёнка: - Татьяна Леонтьевна
Смерть
Около 1820 ст.