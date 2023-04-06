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Васильев Иван Семёнович

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Место рождения

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

31.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Васильев Семён Леонтьевич

Мать: Васильева Ольга Ивановна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ивановна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ивановна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ивановна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ивановна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Николай Иванович

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ивановна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ивановна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Номер фонда источника информации 58
Смерть
31.12.1941
Причина смерти: пропал без вести
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