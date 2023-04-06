Васильев Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти31.12.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
25.03.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай Иванович
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Номер фонда источника информации 58
Смерть
31.12.1941
Причина смерти: пропал без вести