Васильева (Пыринова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Пыринова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Пыринов Иван Алексеевич

Мать: Пыринова Пелагея Макарьевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван Семёнович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван Семёнович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Семёнович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван Семёнович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Николай Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Семёнович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван Семёнович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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