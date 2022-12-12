Васильева (Пыринова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
25.03.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно