Васильева Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Васильев Семён Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Семён Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Семенович
Отец ребёнка: Васильев Семён Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Леонид Семенович
Отец ребёнка: Васильев Семён Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сонаева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Васильев Семён Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно