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Васильева Ольга Ивановна

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Место рождения

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Васильев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Васильев Семён Леонтьевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Петр Семенович

Отец ребёнка: Васильев Семён Леонтьевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Семенович

Отец ребёнка: Васильев Семён Леонтьевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Леонид Семенович

Отец ребёнка: Васильев Семён Леонтьевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сонаева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Васильев Семён Леонтьевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Семён Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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