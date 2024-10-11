Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Лоб Иван Дмитриевич
Мать: Лоб Варвара Васильевна
В именных списках 1804 года - 36 лет В РС 1812 года - 46 лет В РС 1816 года - 50 лет
Бракосочетание
После 1794
Жена: Лоб Настасья
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1805
Дочь: Лоб Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Лоб Настасья
В РС 1816 года - 11 лет
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Лоб Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Лоб Настасья
В РС 1816 года - 9 лет
Рождение ребёнка
С 1809 по 1814
Мать ребёнка: Лоб Настасья
В РС 1812 года - новорожденный В РС 1815 года - 6 лет. В РС 1816 года - 2 года
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Лоб Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Лоб Настасья
В РС 1816 года - не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лоб Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Лоб Настасья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Лоб Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Лоб Настасья
Смерть
1827