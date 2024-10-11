Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1768

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Лоб Иван Дмитриевич

Мать: Лоб Варвара Васильевна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В именных списках 1804 года - 36 лет В РС 1812 года - 46 лет В РС 1816 года - 50 лет
Бракосочетание
После 1794

Жена: Лоб Настасья

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1805

Дочь: Лоб Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Лоб Настасья

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1816 года - 11 лет
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лоб Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Лоб Настасья

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1816 года - 9 лет
Рождение ребёнка
С 1809 по 1814

Сын: Лоб Устим Григорьевич

Мать ребёнка: Лоб Настасья

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1812 года - новорожденный В РС 1815 года - 6 лет. В РС 1816 года - 2 года
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Лоб Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Лоб Настасья

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1816 года - не указана
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лоб Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Лоб Настасья

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Лоб Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Лоб Настасья

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1827
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

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