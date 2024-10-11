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Лоб Настасья

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

С 1771 по 1784

Дата смерти

До 1862

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1771 по 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
По РС 1816 года - 45 лет
Бракосочетание
После 1794

Муж: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1805

Дочь: Лоб Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1816 года - 11 лет
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лоб Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1816 года - 9 лет
Рождение ребёнка
С 1809 по 1814

Сын: Лоб Устим Григорьевич

Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1812 года - новорожденный В РС 1815 года - 6 лет. В РС 1816 года - 2 года
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Лоб Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1816 года - не указана
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лоб Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Лоб Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
До 1862
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

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