Лоб Настасья
Место рождения
Дата рожденияС 1771 по 1784
Дата смертиДо 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1771 по 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
По РС 1816 года - 45 лет
Бракосочетание
После 1794
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1805
Дочь: Лоб Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)
В РС 1816 года - 11 лет
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Лоб Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)
В РС 1816 года - 9 лет
Рождение ребёнка
С 1809 по 1814
Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)
В РС 1812 года - новорожденный В РС 1815 года - 6 лет. В РС 1816 года - 2 года
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Лоб Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)
В РС 1816 года - не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лоб Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Лоб Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)
Смерть
До 1862