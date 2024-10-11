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Лоб Иван Дмитриевич

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

С 1733 по 1748

Дата смерти

С 1798 по 1815

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1733 по 1748

Отец: Лоб Дмитрий

Мать: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоб Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Лоб Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Лоб Варвара Васильевна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Лоб Семен Иванович

Мать ребёнка: Лоб Варвара Васильевна

Каменные Потоки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)

Мать ребёнка: Лоб Варвара Васильевна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В именных списках 1804 года - 36 лет В РС 1812 года - 46 лет В РС 1816 года - 50 лет
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лоб Михайло Иванович

Мать ребёнка: Лоб Варвара Васильевна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
С 1780 по 1782

Дочь: Лоб Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Лоб Варвара Васильевна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лоб Моисей

Мать ребёнка: Лоб Варвара Васильевна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1798 по 1815
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

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