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Лоб Варвара Васильевна

Место рождения

Старовеличковская

Дата рождения

С 1749 по 1753

Дата смерти

С 1798 по 1835

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1749 по 1753

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоб Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Лоб Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Лоб Семен Иванович

Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич

Каменные Потоки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)

Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В именных списках 1804 года - 36 лет В РС 1812 года - 46 лет В РС 1816 года - 50 лет
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лоб Михайло Иванович

Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
С 1780 по 1782

Дочь: Лоб Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лоб Моисей

Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1798 по 1835
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

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