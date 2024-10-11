Лоб Варвара Васильевна
Место рожденияСтаровеличковская
Дата рожденияС 1749 по 1753
Дата смертиС 1798 по 1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1749 по 1753
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лоб Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Лоб Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Лоб Семен Иванович
Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич
Каменные Потоки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1768
Сын: Лоб Григорий Иванович (АТАМАН в 1804 году)
Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич
В именных списках 1804 года - 36 лет В РС 1812 года - 46 лет В РС 1816 года - 50 лет
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лоб Михайло Иванович
Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
С 1780 по 1782
Дочь: Лоб Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лоб Моисей
Отец ребёнка: Лоб Иван Дмитриевич
Смерть
С 1798 по 1835