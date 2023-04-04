Глуховская, Соколова (Готлиб) Нина
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.04.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932
Отец: Готлиб Яков
Мать: Готлиб Софья
Россия
Рождение ребёнка
22.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно