Глуховская, Соколова (Готлиб) Нина 24.04.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Глуховская, Соколова (Готлиб) Нина

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 24.04.1932, Россия

умерла Неизвестно

Мать
Готлиб (Дорфман (Гельфанд?)) Софья1902 г.р.
Отец
Готлиб Яков09.05.1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932

Отец: Готлиб Яков

Мать: Готлиб (Дорфман (Гельфанд?)) Софья

Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.