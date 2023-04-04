Глуховская, Соколова (Готлиб) Нина
женский, родилась 24.04.1932, Россия
умерла Неизвестно
МатьГотлиб (Дорфман (Гельфанд?)) Софья1902 г.р.
ОтецГотлиб Яков09.05.1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932
Отец: Готлиб Яков
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно