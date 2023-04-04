Глуховская, Соколова (Готлиб) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глуховская, Соколова (Готлиб) Нина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

24.04.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932

Отец: Готлиб Яков

Мать: Готлиб Софья

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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