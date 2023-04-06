Готлиб Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готлиб Яков

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Место рождения

Лиепая, Liepāja

Дата рождения

09.05.1888

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1888

Отец: Готлиб Гирш

Мать: Готлиб Ривка

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
24.04.1932

Дочь: Глуховская, Соколова Нина

Мать ребёнка: Готлиб Софья

Россия
Рождение ребёнка
24.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Готлиб Софья

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Готлиб Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Готлиб Софья

Работа или профессия
Неизвестно
врач, уролог
Смерть
1951
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