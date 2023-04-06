Готлиб Яков
Место рождения
Дата рождения09.05.1888
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1888
Отец: Готлиб Гирш
Мать: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
24.04.1932
Дочь: Глуховская, Соколова Нина
Мать ребёнка: Готлиб Софья
Россия
Рождение ребёнка
24.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Готлиб Софья
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Готлиб Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Готлиб Софья
Работа или профессия
Неизвестно
врач, уролог
Смерть
1951