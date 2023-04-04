Готлиб (Дорфман (Гельфанд?)) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готлиб (Дорфман (Гельфанд?)) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Дорфман Гирш (Герман?)

Мать: (Зебба) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова (Готлиб) Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Готлиб Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Готлиб Яков

Рождение ребёнка
24.04.1932

Дочь: Глуховская, Соколова (Готлиб) Нина

Отец ребёнка: Готлиб Яков

Рождение ребёнка
24.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Готлиб Яков

Смерть
1952

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