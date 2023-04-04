Готлиб (Дорфман (Гельфанд?)) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1952
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Дорфман Гирш (Герман?)
Мать: (Зебба) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова (Готлиб) Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Готлиб Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Готлиб Яков
Рождение ребёнка
24.04.1932
Дочь: Глуховская, Соколова (Готлиб) Нина
Отец ребёнка: Готлиб Яков
Рождение ребёнка
24.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Готлиб Яков
Смерть
1952