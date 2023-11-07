Кирилл Никандров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Никандр Кондратьев
Мать: Акулина Ларионова
Бракосочетание
06.07.1873
Жена: Феодосия Еремеева
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: деревни Чумолей крестьянин Кирилл Никандров, правосл., первым браком, 18 лет. невеста: деревни Юмьяшура крестьянина Еремея Васильева умершего дочь Феодосия, правосл., первым браком, 19 лет. пор... Показать все
Смерть
Неизвестно