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Кирилл Никандров

Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Жена

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Никандр Кондратьев

Мать: Акулина Ларионова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.07.1873

Жена: Феодосия Еремеева

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: деревни Чумолей крестьянин Кирилл Никандров, правосл., первым браком, 18 лет. невеста: деревни Юмьяшура крестьянина Еремея Васильева умершего дочь Феодосия, правосл., первым браком, 19 лет. пор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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