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Феодосия Еремеева

Место рождения

Юмьяшур, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Еремей Васильев

Мать: не указана

Юмьяшур, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.07.1873

Муж: Кирилл Никандров

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: деревни Чумолей крестьянин Кирилл Никандров, правосл., первым браком, 18 лет. невеста: деревни Юмьяшура крестьянина Еремея Васильева умершего дочь Феодосия, правосл., первым браком, 19 лет. пор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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