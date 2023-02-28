Акулина Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Ларионова

Акулина Ларионова

avatar

Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1860 ст.

Сын: Трофим Никандров

Отец ребёнка: Никандр Кондратьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1862 ст.

Дочь: Каменева Елизавета Никандровна

Отец ребёнка: Никандр Кондратьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никандр Кондратьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close