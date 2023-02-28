Акулина Ларионова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1860 ст.
Сын: Трофим Никандров
Отец ребёнка: Никандр Кондратьев
Рождение ребёнка
25.04.1862 ст.
Дочь: Каменева Елизавета Никандровна
Отец ребёнка: Никандр Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никандр Кондратьев
Смерть
Неизвестно