Каменева Елизавета Никандровна
Место рождения
Дата рождения25.04.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
25.04.1862 ст.
Отец: Никандр Кондратьев
Мать: Акулина Ларионова
Крещение
27.04.1862 ст.
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: той же деревни новокрещен Пётр Феодоров, села Варзиатчей Гаврила Иванова жена Евфимия Андреева
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1885 ст.
Сын: Каменев Георгий Степанович
Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1887 ст.
Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1890 ст.
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1892 ст.
Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.
Сын: Каменев Андрей Степанович
Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1898 ст.
Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1904 ст.
Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно