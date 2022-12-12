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Каменева Елизавета Никандровна

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Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.04.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1862 ст.

Отец: Никандр Кондратьев

Мать: Акулина Ларионова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.04.1862 ст.
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: той же деревни новокрещен Пётр Феодоров, села Варзиатчей Гаврила Иванова жена Евфимия Андреева
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Каменев Степан Васильевич

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1885 ст.

Сын: Каменев Георгий Степанович

Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.12.1887 ст.

Сын: Каменев Иван Степанович

Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.07.1890 ст.

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1892 ст.

Сын: Каменев Роман Степанович

Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.

Сын: Каменев Андрей Степанович

Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1898 ст.

Сын: Каменев Илья Степанович

Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.04.1904 ст.

Сын: Каменев Семён Степанович

Отец ребёнка: Каменев Степан Васильевич

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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