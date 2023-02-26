Иван Егоров
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения08.10.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1846
Отец: Егор (Харлампиев)
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.?.1863
Жена: Анна Павлова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1868
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1868
Дочь: ? Афанасьева
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно