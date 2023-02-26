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Иван Егоров

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

08.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1846

Отец: Егор (Харлампиев)

Мать: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.?.1863

Жена: Анна Павлова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1868

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1868

Дочь: ? Афанасьева

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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