Ирина (Ерина - Арина) Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина (Ерина - Арина) Павлова

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Место рождения

д.Чёртово Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чёртово Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.11.1823

Муж: Егор (Харлампиев)

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1833

Дочь: Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1836

Дочь: Варвара Егорова

Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1839

Сын: Денис Егоров

Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1845

Сын: Филипп Егоров

Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1846

Дочь: Христина Егорова

Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1846

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1849

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1851

Сын: Андрей Егоров

Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1851

Дочь: Христина Егорова

Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1852

Дочь: София Егорова

Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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