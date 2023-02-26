Ирина (Ерина - Арина) Павлова
Место рожденияд.Чёртово Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Чёртово Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.11.1823
Муж: Егор (Харлампиев)
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1833
Дочь: Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1836
Дочь: Варвара Егорова
Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1839
Сын: Денис Егоров
Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1845
Сын: Филипп Егоров
Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1846
Дочь: Христина Егорова
Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1846
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1849
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1851
Сын: Андрей Егоров
Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1851
Дочь: Христина Егорова
Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1852
Дочь: София Егорова
Отец ребёнка: Егор (Харлампиев)
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно