Егор (Харлампиев)
Место рожденияд.Щедрино Калужской губ.
Дата рождения1804
Дата смерти25.07.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Старостин Харлампий Алексеев
Мать: ?
д.Щедрино Калужской губ.
Бракосочетание
?.11.1823
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1833
Дочь: Анастасия Егорова
Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1836
Дочь: Варвара Егорова
Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1839
Сын: Денис Егоров
Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1845
Сын: Филипп Егоров
Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1846
Дочь: Христина Егорова
Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1846
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1849
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1851
Сын: Андрей Егоров
Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1851
Дочь: Христина Егорова
Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1852
Дочь: София Егорова
Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
25.07.1855
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды