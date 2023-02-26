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Егор (Харлампиев)

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Место рождения

д.Щедрино Калужской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

25.07.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Старостин Харлампий Алексеев

Мать: ?

д.Щедрино Калужской губ.
Бракосочетание
?.11.1823

Жена: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1833

Дочь: Анастасия Егорова

Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1836

Дочь: Варвара Егорова

Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1839

Сын: Денис Егоров

Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1845

Сын: Филипп Егоров

Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1846

Дочь: Христина Егорова

Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1846

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1849

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1851

Сын: Андрей Егоров

Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1851

Дочь: Христина Егорова

Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1852

Дочь: София Егорова

Мать ребёнка: Ирина (Ерина - Арина) Павлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
25.07.1855
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды
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