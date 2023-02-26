Старостин Харлампий Алексеев
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1801
Дочь: Александра Харлампиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1804
Сын: Егор (Харлампиев)
Мать ребёнка: ?
д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Старостин Федот Харлампиев
Мать ребёнка: ?
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно