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Старостин Харлампий Алексеев

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Алексей

Мать: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1801

Дочь: Александра Харлампиева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1804

Сын: Егор (Харлампиев)

Мать ребёнка: ?

д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Старостин Федот Харлампиев

Мать ребёнка: ?

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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