Анна Павлова
Место рождениясельцо Сатхов?
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Павел Стефанов
Мать: не указана
сельцо Сатхов?
Бракосочетание
10.?.1863
Муж: Иван Егоров
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1868
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1868
Дочь: ? Афанасьева
Отец ребёнка: Иван Егоров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно