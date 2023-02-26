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Анна Павлова

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Место рождения

сельцо Сатхов?

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1826 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Павел Стефанов

Мать: не указана

сельцо Сатхов?
Бракосочетание
10.?.1863

Муж: Иван Егоров

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1868

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1868

Дочь: ? Афанасьева

Отец ребёнка: Иван Егоров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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