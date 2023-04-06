Горшенин Емельян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенин Емельян Яковлевич

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Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшенин Яков Потапович

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Москвичева Евдокия Горшенина

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Беляева Агафья Горшенина

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенин Василий Емельянович

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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