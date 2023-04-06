Горшенин Емельян Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшенин Яков Потапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Москвичева Евдокия Горшенина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беляева Агафья Горшенина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенин Василий Емельянович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно