Беляева (Горшенина) Агафья Емельяновна
женский, родилась 01.02.1874, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 06.01.1908, Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
ОтецГоршенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов1843 г.р.
МатьГоршенина Матрёна МихайловаДо 1850 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.10.1890
Муж: не указан
Смерть
06.01.1908
Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния