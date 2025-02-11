Беляева (Горшенина) Агафья Емельяновна 01.02.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Беляева (Горшенина) Агафья Емельяновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.02.1874, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 06.01.1908, Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Отец
Горшенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов1843 г.р.
Мать
Горшенина Матрёна МихайловаДо 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1874

Отец: Горшенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов

Мать: Горшенина Матрёна Михайлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
28.10.1890

Муж: не указан

Смерть
06.01.1908
Ивановка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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