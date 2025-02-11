Горшенина Матрёна Михайлова До 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Горшенина Матрёна Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1850

умерла Неизвестно

Дети
Горшенин Сергей Емельянов24.06.1871 г.р.
Беляева (Горшенина) Агафья Емельяновна01.02.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенин Василий Емельянович

Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.06.1871

Сын: Горшенин Сергей Емельянов

Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1874

Дочь: Беляева (Горшенина) Агафья Емельяновна

Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.08.1876

Сын: Горшенин Семён Емельянов

Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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