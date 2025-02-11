Горшенина Матрёна Михайлова
женский, родилась До 1850
умерла Неизвестно
Дети
Горшенин Сергей Емельянов24.06.1871 г.р.
Беляева (Горшенина) Агафья Емельяновна01.02.1874 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенин Василий Емельянович
Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов
Рождение ребёнка
24.06.1871
Сын: Горшенин Сергей Емельянов
Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов
Рождение ребёнка
01.02.1874
Дочь: Беляева (Горшенина) Агафья Емельяновна
Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов
Рождение ребёнка
26.08.1876
Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич / Емельян Михайлов
Смерть
Неизвестно