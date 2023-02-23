Горшенина Матрёна Михайлова

?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Москвичева Евдокия Горшенина
Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беляева Агафья Горшенина
Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенин Василий Емельянович
Отец ребёнка: Горшенин Емельян Яковлевич
Смерть
Неизвестно