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Москвичева Евдокия Горшенина

Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Горшенин Емельян Яковлевич

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1886

Муж: Москвичев Сильвестр Потапович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1888

Дочь: Пелагея Сильвестровна

Отец ребёнка: Москвичев Сильвестр Потапович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1890

Сын: Москвичев Иван Сильвестрович

Отец ребёнка: Москвичев Сильвестр Потапович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Москвичев Иван Сильвестрович

Отец ребёнка: Москвичев Сильвестр Потапович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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