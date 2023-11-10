Москвичева Евдокия Горшенина
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Горшенин Емельян Яковлевич
Мать: ?
Бракосочетание
08.01.1886
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1888
Дочь: Пелагея Сильвестровна
Отец ребёнка: Москвичев Сильвестр Потапович
Рождение ребёнка
20.05.1890
Сын: Москвичев Иван Сильвестрович
Отец ребёнка: Москвичев Сильвестр Потапович
Рождение ребёнка
12.09.1891
Сын: Москвичев Иван Сильвестрович
Отец ребёнка: Москвичев Сильвестр Потапович
Смерть
Неизвестно