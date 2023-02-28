Москвичев Сильвестр Потапович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
08.01.1886
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1888
Дочь: Пелагея Сильвестровна
Мать ребёнка: Москвичева Евдокия Горшенина
Рождение ребёнка
20.05.1890
Сын: Москвичев Иван Сильвестрович
Мать ребёнка: Москвичева Евдокия Горшенина
Рождение ребёнка
12.09.1891
Сын: Москвичев Иван Сильвестрович
Мать ребёнка: Москвичева Евдокия Горшенина
Смерть
Неизвестно