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Москвичев Сильвестр Потапович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Москвичев Потап Максимович

Мать: Москвичева Евдокия Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1886

Жена: Москвичева Евдокия Горшенина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1888

Дочь: Пелагея Сильвестровна

Мать ребёнка: Москвичева Евдокия Горшенина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1890

Сын: Москвичев Иван Сильвестрович

Мать ребёнка: Москвичева Евдокия Горшенина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Москвичев Иван Сильвестрович

Мать ребёнка: Москвичева Евдокия Горшенина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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