Москвичева Евдокия Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Москвичев Семен Потапович
Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1863
Сын: Москвичев Сильвестр Потапович
Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Павлова Клавдия Москвичева
Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович
Рождение ребёнка
22.05.1871
Сын: Москвичев Никита Потапович
Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович
Рождение ребёнка
06.04.1873
Дочь: Ирина Потаповна
Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович
Рождение ребёнка
18.06.1874
Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Москвичев Филипп Потапович
Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович
Рождение ребёнка
01.01.1877
Сын: Москвичев Георгий Потапович
Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович
Рождение ребёнка
12.06.1880
Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович
Смерть
Неизвестно