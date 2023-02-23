Москвичева Евдокия Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичева Евдокия Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Москвичев Семен Потапович

Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Москвичев Сильвестр Потапович

Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Павлова Клавдия Москвичева

Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1871

Сын: Москвичев Никита Потапович

Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1873

Дочь: Ирина Потаповна

Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1874

Сын: Москвичев Петр Потапович

Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Москвичев Филипп Потапович

Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1877

Сын: Москвичев Георгий Потапович

Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1880

Сын: Москвичев Петр Потапович

Отец ребёнка: Москвичев Потап Максимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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