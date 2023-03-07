Павлова Клавдия Москвичева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти11.04.1899
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
15.?.1887
Муж: Павлов Федор Никитич
Рождение ребёнка
27.06.1888
Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич
Рождение ребёнка
25.12.1889
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич
Рождение ребёнка
12.04.1891
Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич
Рождение ребёнка
30.08.1893
Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич
Рождение ребёнка
21.04.1895
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич
Рождение ребёнка
28.06.1896
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич
Смерть
11.04.1899
Причина смерти: тиф