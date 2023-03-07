Павлова Клавдия Москвичева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова Клавдия Москвичева

Павлова Клавдия Москвичева

avatar

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

11.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Москвичев Потап Максимович

Мать: Москвичева Евдокия Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1887

Муж: Павлов Федор Никитич

Рождение ребёнка
27.06.1888

Сын: Павлов Павел Федорович

Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1889

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1891

Сын: Павлов Семен Федорович

Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1893

Сын: Павлов Иван Федорович

Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1895

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1896

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.04.1899
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: тиф
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close