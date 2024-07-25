Чистяков Алимпий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Чистяков Михаил Фокич
Мать: Матрена Несторовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чистяков Федор Алимпиевич
Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Палагея Алимпиевна
Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Алимпиевна
Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Агрипина Алимпиевна
Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно