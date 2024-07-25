Чистяков Алимпий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Алимпий Михайлович

Чистяков Алимпий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Чистяков Михаил Фокич

Мать: Матрена Несторовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чистяков Федор Алимпиевич

Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Палагея Алимпиевна

Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Алимпиевна

Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Чистяков Иван Алимпиевич

Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Симакова (Чистякова) Стефанида Алимпиевна

Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Агрипина Алимпиевна

Мать ребёнка: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.