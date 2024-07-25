Матрена Несторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марина Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Петр Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чистяков Алимпий Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Захар Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич
Рождение ребёнка
04.04.1831
Сын: Чистяков Антип Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фока Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич
Смерть
Неизвестно