Матрена Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Несторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марина Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Петр Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чистяков Алимпий Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Захар Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич

Рождение ребёнка
04.04.1831

Сын: Чистяков Антип Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Фока Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Фокич

Смерть
Неизвестно

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